İstanbul Sarıyer'de ters yola giren otomobil kazaya neden oldu: 7 yaralı İstanbul Sarıyer'de ters yola giren otomobille hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Piyasa Caddesi'nde Tarabya yönüne ilerleyen otomobil sürücüsü Turgay Demir, yön tabelasını karıştırarak ters yöne girdi.

Yaptığı hatayı kısa sürede fark eden Demir, kendi istikametine dönmek için geri manevra yaptığı sırada Sarıyer yönüne ilerleyen hafif ticari araç, otomobile çarptı.

5 yaralı

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı görerek yardıma koşan diğer sürücüler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar haber verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)