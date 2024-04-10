İstanbul Silivri'de hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 5 yaralı
İHA

İstanbul'un Silivri ilçesinde hasta almaya giden ambulans kavşaktan dönerken otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans savrularak yol kenarındaki ağacı devirip yan yattı.

5 yaralı

Yaklaşık 30 metre sürüklenen ambulans içerisinde bulunan 3 sağlık görevlisi ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)