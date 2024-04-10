İstanbul Silivri'de hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 5 yaralı

İHA
İstanbul'un Silivri ilçesinde hasta almaya giden ambulans kavşaktan dönerken otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ambulans savrularak yol kenarındaki ağacı devirip yan yattı.
5 yaralı
Yaklaşık 30 metre sürüklenen ambulans içerisinde bulunan 3 sağlık görevlisi ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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