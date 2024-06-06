İstanbul Silivri'de zincirleme kaza: 5 yaralı İstanbul Silivri'de üç aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan biri çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

İstanbul'un Silivri ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, başka bir otomobile arkadan bir araç çarptı.

Daha sonra M.C. hakimiyetindeki tır da kaza olduğunu fark edemeyerek bariyerlere vurarak bariyerleri aştı ve yeşillik alana geçti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Biri çocuk 5 yaralı

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazada yaralanan tır sürücü ile otomobilde bulunan 12 yaşındaki E.A., V.A., U.A. ve Z.A., tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

Araçlar yoldan çekilirken kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)