İstanbul Silivri'de zincirleme kaza: 5 yaralı

İHA
İstanbul'un Silivri ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, başka bir otomobile arkadan bir araç çarptı.
Daha sonra M.C. hakimiyetindeki tır da kaza olduğunu fark edemeyerek bariyerlere vurarak bariyerleri aştı ve yeşillik alana geçti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Biri çocuk 5 yaralı
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.
Kazada yaralanan tır sürücü ile otomobilde bulunan 12 yaşındaki E.A., V.A., U.A. ve Z.A., tedavileri için hastaneye kaldırıldı.
Araçlar yoldan çekilirken kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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