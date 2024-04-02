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İstanbul Şişli'de 12 katlı binada yangın: Ölenler var

İstanbul Şişli'de 12 katlı binada yangın: Ölenler var 12 katlı bir binan en alt katında yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.