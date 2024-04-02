DHA
İstanbul güne korkunç bir yangınla başladı.
Şişli'de 12 katlı bir binanın en alt katında yangın çıkarken, alevler hızla büyüdü.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
7 kişi kurtarıldı
Yangında mahsur kalanların olduğu belirtilirken, binada 12 kişi olduğu öğrenildi.
12 kişinin içeride olduğu belirlenen binadan 7 kişinin ise itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldığı öğrenildi.
2 kişi öldü
Olayda 2 kişinin yaralandığı 2 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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