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İstanbul Şişli'de camide Atatürk'e dua edilmesine tepki göstererek hakaret eden şahıs gözaltına alındı

İstanbul Şişli'de camide Atatürk'e dua edilmesine tepki göstererek hakaret eden şahıs gözaltına alındı İstanbul Şişli'de cuma namazı sırasında Atatürk'e dua edilmesine tepki göstererek camiden çıkan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Atatürk ve ona dua eden imama hakaret etmesi nedeniyle gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.