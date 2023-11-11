DHA
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yılında sosyal medyada paylaşılan bir videoya tepki yağdı.
İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Hacı Nimet Özden Camii'nde cuma namazı sırasında imamın Atatürk'e dua etmesine tepki gösteren Ahmet Bostancı camiden ayrıldı.
Yolda yürürken video çeken Bostancı, Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret etti.
Gözaltına alındı
Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Bostancı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bostancı polis merkezine götürüldü.
Bostancı'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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