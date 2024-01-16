İstanbul Şişli'de mühendis evinde ölü bulundu

DHA
İstanbul'un Şişli ilçesi Teşvikiye Mahallesi'nde polisi arayan kişiler, arkadaşları Fatih Aksin'in(49) evde hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bunun üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Fatih Aksin'in öldüğünü belirledi.
Arkadaşları gözaltına alındı
Evde kan izlerine rastlayan polis ekipleri, "Arkadaşımız eve darbedilmiş bir şekilde geldi ve bir süre sonra da hayatını kaybetti" şeklinde ifade veren 2 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Olay yeri inceleme polislerinin çalışması ve savcının incelemesinden sonra mühendis olduğu öğrenilen Fatih Aksin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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