Dolar
7.4891
0.2208%
Euro
8.8943
0.4506%
Altın
1959.92
1.0096%
Borsa
1108.37
0.5141%
G. Altın
471.779
1.1901%
Bitcoin
79809.98
2.9124%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    İstanbul sokaklarındaki mazgalları çalan çete üyeleri yakalandı

    Sokaklardaki mazgalları çalarak yaya ve araçların hayatlarını tehlikeye atan motosikletli çete çökertildi.
    • İHA
    • 14.09.2020 - 17:10
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul sokaklarındaki mazgalları çalan çete üyeleri yakalandı

    İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’ne gelen motosikletli hırsızlık çetesi, sokaklardaki mazgalları gözüne kestirdi.

    SÖKÜP, ÇALDILAR

    Gündüz saatlerinde mazgalların yanına gelen şüpheliler, yerinden söktükten sonra ayaklarının arasına gizleyerek kayıplara karıştı.

    Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    İstanbul sokaklarındaki mazgalları çalan çete üyeleri yakalandı

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Bu şekilde birçok mazgalın çalındığı ihbarı gelmesi üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

    Vatandaşların hayatlarını tehlikeye atan hırsızları yaklaşmak için güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, motosikletlerin marka, model ve belirgin özelliklerini belirledi.

    YAKALANDILAR

    Tespitin ardından mazgalların çalındığı yerde çalışmalara devam eden Kağıthane polisi, şahısları kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.

    Emniyete götürülen Ferdi Ç. ve Veli G. sorgulanarak ifadeleri alındı.

    MAZGALLARI 70 TL'YE SATTILAR

    İfade sırasında mazgalları çaldıklarını kabul eden hırsızlar, 70 liraya Mehmet U.’ya sattıklarını söyledi.

    Sadabad Polis Merkezi’nde adli işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

    İstanbul sokaklarındaki mazgalları çalan çete üyeleri yakalandı #1

    İstanbul sokaklarındaki mazgalları çalan çete üyeleri yakalandı #2

    İstanbul sokaklarındaki mazgalları çalan çete üyeleri yakalandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir