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- İstanbul sokaklarındaki mazgalları çalan çete üyeleri yakalandı
İstanbul sokaklarındaki mazgalları çalan çete üyeleri yakalandı
- İHA
- 14.09.2020 - 17:10
İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’ne gelen motosikletli hırsızlık çetesi, sokaklardaki mazgalları gözüne kestirdi.
SÖKÜP, ÇALDILAR
Gündüz saatlerinde mazgalların yanına gelen şüpheliler, yerinden söktükten sonra ayaklarının arasına gizleyerek kayıplara karıştı.
Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İstanbul sokaklarındaki mazgalları çalan çete üyeleri yakalandı
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Bu şekilde birçok mazgalın çalındığı ihbarı gelmesi üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
Vatandaşların hayatlarını tehlikeye atan hırsızları yaklaşmak için güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, motosikletlerin marka, model ve belirgin özelliklerini belirledi.
YAKALANDILAR
Tespitin ardından mazgalların çalındığı yerde çalışmalara devam eden Kağıthane polisi, şahısları kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.
Emniyete götürülen Ferdi Ç. ve Veli G. sorgulanarak ifadeleri alındı.
MAZGALLARI 70 TL'YE SATTILAR
İfade sırasında mazgalları çaldıklarını kabul eden hırsızlar, 70 liraya Mehmet U.’ya sattıklarını söyledi.
Sadabad Polis Merkezi’nde adli işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.