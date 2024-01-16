İHA
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği baskında bir evde kurulan alanda horoz dövüşü yaptıran İ.A. ve M.G beraberindeki 19 kişi suçüstü yakalandı.
Adreste dövüştürülürken ele geçirilen 4 horoz ile ağızlık ve pençeliklere el konuldu.
122 bin lira para cezası
Şüpheli İ.A. ve M.G. gözaltına alınırken horoz dövüşü izleyen 19 şahsa kişi başı 6 bin 425 liradan toplam 122 bin 75 lira idari yaptırım uygulandı.
Horoz dövüştürülen ev zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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