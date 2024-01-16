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İstanbul Sultanbeyli'de horoz dövüşüne suçüstü: 122 bin lira ceza kesildi

İstanbul Sultanbeyli'de horoz dövüşüne suçüstü: 122 bin lira ceza kesildi İstanbul Sultanbeyli'de polis ekipleri tarafından horoz dövüştürülen adrese baskın düzenlendi. Dövüşü düzenleyen 2 kişi gözaltına alınırken dövüşü izleyen 19 kişiye toplamda 122 bin lira idari para cezası uygulandı.