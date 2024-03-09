İstanbul Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı İstanbul Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde ara sokaktan çıkan Ferhat Kaya yönetimindeki otomobil, Bayram Uçan'ın kullandığı İETT otobüsüne çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki 4 kişi ile otobüste bulunan yolculardan 2'si yaralandı.

Otomobilde bulunan yaralılardan biri bulunduğu yerde sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan yaralı, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hayati tehlikesi olan yok

Diğer yaralılar da ambulanslara alınarak hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan İETT otobüsü şoförü Bayram Uçan, ifadesi alınmak üzere ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle otomobil kullanılmaz hale gelirken otobüsün camlarının kırıldığı görüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)