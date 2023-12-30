İstanbul Sultangazi'de çatışma: Sokaktan geçen çocuk yaşam savaşı veriyor İstanbul Sultangazi'de otomobille seyir halindeki iki grup uzun namlulu silahlarla çatıştı. Çatışma sırasında sokaktan geçen 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

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DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde otomobille seyir halinde olan iki grup, uzun namlulu silahlarla çatıştıktan sonra otomobillerini bırakıp kaçtı.

Çatışmada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birinin saldırıya karışan şüpheli, diğerinin ise sokaktan geçmekte olan 15 yaşındaki Büşra P. olduğu belirtildi.

Durumu ağır

Şüpheli hafif yaralanırken ağır yaralı olan Büşra P.'nin ameliyata alındığı öğrenildi.

Otomobillerde yapılan aramalarda kalaşnikof ve tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar 2 eve, sokakta bulunan caminin çay ocağına ve park halindeki araçlara isabet etti.

Onlarca boş kovan bulundu

Ekipler olay yerinde yaptıkları incelemede onlarca boş kovan bulurken konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Olayı gören mahalle sakini Yusuf Açıkgöz, "İki otomobil 100 metre aşağıda birbirlerine sıktı. Bir an da elektrik patlaması gibi bir ses duyduk. Burada biraz kesildi sesler, 20 metre ileride tekrardan başladı ama bu sefer birilerine sıkarak değil de rastgele ateş ederek devam ettiler" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)