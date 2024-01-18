İstanbul Sultangazi'de makas atan otomobilin dampere çarptığı kazada 1 kişi öldü

İHA
İstanbul'un Sultangazi ilçesi TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen Ebubekir C. yönetimindeki otomobil, yol kenarına bırakılan arızalı dampere çarptı.
Çarpma sonucunda otomobilde bulunan üç kişi araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Sılan Nur Salman, Ebubekir C. ve Melisa Ç.'yi sıkıştıkları yerden kurtarırken sağlık ekipleri sıkışan Sılan Nur Salman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Araçta bulunan Melisa Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken araç sürücüsü Ebubekir C.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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