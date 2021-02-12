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    İstanbul TEM otoyolunda iki kamyonet çarpıştı

    Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin içinde sıkışan şoför ağır yaralandı.
    • İHA
    • 12.02.2021 - 15:04
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    İstanbul TEM otoyolunda iki kamyonet çarpıştı

    İstanbul TEM otoyolu Kınalı mevkiinde seyir halindeki kamyonet, park halindeki başka bir kamyonete çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

    KAMYONETTE SIKIŞTI

    Ömer D. yönetimindeki kamyonet, bilinmeyen bir nedenle park halinde olan başka bir kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü parçalanan kamyonette sıkıştı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralının ilk müdahalesini araç içerisinde yaptı.

    İstanbul TEM otoyolunda iki kamyonet çarpıştı ViDEO

    AĞIR YARALI

    Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Ömer D. (22) hastaneye kaldırıldı.

    Park halindeki kamyonet içerisinde bulunan şoför, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

    İstanbul TEM otoyolunda iki kamyonet çarpıştı #1

    İstanbul TEM otoyolunda iki kamyonet çarpıştı #2

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