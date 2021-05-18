- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın
İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın
Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın çıktı.
- DHA
- 18.05.2021 - 16:23
- Güncelleme : 18.05.2021 - 17:02
Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri binasının 9. katında, saat 16.00 sıralarında elektrik kablolarından kaynaklı olduğu belirtilen yangın çıktı.
Katı duman kaplarken, buradakiler tahliye edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.
Kata dolan duman da tahliye edildi.
İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın VİDEO