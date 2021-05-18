Euro
10.2084
0.98%
Dolar
8.3638
0.63%
Altın
501.06
0.42%
Borsa
1.462
0.51%
Bitcoin
365.000
-1.59%
EXEN Coin
41.00
2.65%
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın

    Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın çıktı.
    • DHA
    • 18.05.2021 - 16:23
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 17:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın

    Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri binasının 9. katında, saat 16.00 sıralarında elektrik kablolarından kaynaklı olduğu belirtilen yangın çıktı.

    Katı duman kaplarken, buradakiler tahliye edildi.

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

    Kata dolan duman da tahliye edildi.

    İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın VİDEO

    İstanbul Tıp Fakültesi nde yangın #1

    İstanbul Tıp Fakültesi nde yangın #2

    İstanbul Tıp Fakültesi nde yangın #3

    İstanbul Tıp Fakültesi nde yangın #4

    İstanbul Tıp Fakültesi nde yangın #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir