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İstanbul trafiğinde bir araç cayır cayır yandı

İstanbul trafiğinde bir araç cayır cayır yandı D-100 karayolunda bir araçtan henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Durumu fark eden sürücü aracı durdururken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.