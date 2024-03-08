İstanbul trafiğinde tehlikeli anlar yaşandı...
Saat 15.30 sıralarında, D-100 karayolunda, Ankara istikametinde seyir halinde olan otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücü Cüneyt Nedim Küçükbayraktar, motor kısmından yükselen alevleri fark ederek otomobili durdurdu.
Sürücünün müdahalesi başarısız oldu
Otomobilden inerek alevlere müdahale etmeye çalışan sürücü başarılı olamadı.
Yükselen alevleri gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın kontrol altına alındı
Emniyet ekipleri karayolu üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Araç yoğunluğu oluştu
Yangın nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu.
Yangın sonrası büyük çapta hasarın meydana geldiği otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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