Çakarlı bir araç sürücüsü kendine yol vermeyen bir aracın önünü keserek, tartıştığı sürücüyü 5 yerinden bıçakladı.

İstanbul Hadımköy'de, 34 PML 55 plakalı lüks minibüsün sürücüsü M.E.U aracında bulunan çakar tertibatını kullanarak, kendisine yol vermeyen Dadaş Aras’ın önünü kesti.

İddialara göre polis olduğunu ve kendisine neden yol vermediği şeklinde Aras’a tepki gösteren maganda, sürücüyle tartışamaya başladı.

TEHDİTLER SAVURDU

Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakar sistemini kaydetmeye başladı. Şahsın görüntüleri çektiği sırada iyice sinirlenen maganda ise küfürler ederek tehditler savurmaya başladı.

İstanbul trafiğinde ‘polisim’ diyerek dehşeti yaşattı

BIÇAKLA SALDIRDI

Bir süre sonra telefon kaydı son bulurken saldırgan şahıs, Dadaş Aras’ı 5 yerinden bıçakladı. Çevrede bulunan vatandaşlar hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Aras’ı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri de araç üzerinde parmak izi çalışması yaparak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

"BELİNDEKİ SİLAHI GÖRDÜM"

Yaşadığı dehşeti hastane odasında anlatan Dadaş Aras “Araç arkamdan siren çalarak geliyordu. Yol ver diye bağırıyordu. Bende yol verdim sağa kaydım soluma gelerek bana neden yol vermiyorsun diye küfür etti. Bende ne küfür ediyorsun polis küfür eder mi dedim. O da bana ben senden yol istiyorum vermiyorsun dedi. Birden hızlandı aracıyla önümü kesti. Arabadan indi yanıma geldi. Ben polisim dur deyince neden durmuyorsun diyerek ehliyetimi istedi. Elini beline koyduğunda silahını gördüm. Bende bunun üzerine polis mi diye düşündüm. Çünkü İstanbul’un ortasında üç şeritli yolda önünüzü bir araç kesiyor ben de tekrardan kimliğini sordum. Sen kimsin dedi ben de videoya almaya başladım" dedi.

"KENDİMİ SÜRÜNEREK ARACIN İÇİNE ATTIM"

Video kaydını durdurduğu sırada bıçaklandığını anlatan Aras, "Araca doğru yönelmeye başladığımda ensemden bir ses duydum. Ben yere uzandım düştüm. Bir baktım beni bıçaklıyor. Allah’ım kimsenin başına vermesin. Ben arabanın altına girdim sürünerek. Arkada bir gri aracın olduğunu gördüm. Sürünerek aracın içine attım kendimi. Allah razı olsun beni o yetiştirdi hastaneye. Kan kaybından ölebilirdim" diye konuştu.