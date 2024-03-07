İstanbul Üsküdar'da polisten kaçan otomobil apartman boşluğuna düştü

DHA
İstanbul'un Üsküdar ilçesi Yavuztürk Mahallesi'nde ehliyetsiz sürücü, uygulama noktasını fark ederek otomobiliyle sokakta geri manevra ile uzaklaşmaya çalıştı.
Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü sokakta geri manevra ile kaçmaya çalıştığı sırada apartman boşluğuna düştü.
Yaralanan olmadı
Kaza sırasında bahçede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı öğrenildi.
Apartman boşluğuna düşen otomobil bulunduğu yerden çıkarılarak olay yerinden kaldırıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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