Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'nde 20 Nisan'da iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından bölgeden ayrılan grup üyeleri bir süre sonra üç motosikletle yeniden olay yerine döndü.

Grup üyelerinden biri karşılaştığı Cihan Açıkgöz'e (41) yumrukla saldırdı.

Motosikletli grup ise baygın haldeki Açıkgöz'e ateş açarak olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı halde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Açıkgöz, iki gün süren yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Açıkgöz’ün cenazesi memleketi Kastamonu'da toprağa verildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İ.Y., V.Y., A.K., T.Y. ve S.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyet güçlerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.