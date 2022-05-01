İstanbul Valiliği: 1 Mayıs'ta izinsiz gösteri yapan 164 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 164 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz yürüyüş düzenleyen kişiler polis tarafından engelleniyor.

İHA'nın haberine göre; Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği, 164 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

"İzinsiz gösteri yapmaya çalışan 164 kişi gözaltına alındı"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul’da ’1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ kapsamında bugün Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunmak, Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakmak ve basın açıklaması yapmak, Maltepe Etkinlik Alanında miting yapmak amacıyla talepte bulunan sendika ve sivil toplum kuruluşlarına, Valiliğimizce gerekli izinler verilmiştir. Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli Kaymakamlıklarımızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak; izinsiz toplantı ve gösteri yapmak amacıyla yürüyüş yapan ve slogan atan, güvenlik güçlerimizin uyarılarına rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 164 şahıs yakalanmış ve haklarında işlem başlatılmıştır"