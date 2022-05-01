Petrol
106.08
-1.10%
Euro
15.66
0.65%
Dolar
14.85
0.41%
Altın
905.75
0.58%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
579.871
-0.06%
BTXN Coin
18.40
-6.12%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    İstanbul Valiliği: 1 Mayıs'ta izinsiz gösteri yapan 164 kişi gözaltına alındı

    İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 164 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
    • 01.05.2022 - 14:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul Valiliği: 1 Mayıs'ta izinsiz gösteri yapan 164 kişi gözaltına alındı

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz yürüyüş düzenleyen kişiler polis tarafından engelleniyor.

    İHA'nın haberine göre; Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği, 164 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

    "İzinsiz gösteri yapmaya çalışan 164 kişi gözaltına alındı"

    Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "İstanbul’da ’1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ kapsamında bugün Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunmak, Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakmak ve basın açıklaması yapmak, Maltepe Etkinlik Alanında miting yapmak amacıyla talepte bulunan sendika ve sivil toplum kuruluşlarına, Valiliğimizce gerekli izinler verilmiştir. Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli Kaymakamlıklarımızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak; izinsiz toplantı ve gösteri yapmak amacıyla yürüyüş yapan ve slogan atan, güvenlik güçlerimizin uyarılarına rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 164 şahıs yakalanmış ve haklarında işlem başlatılmıştır"

    İstanbul Valiliği: 1 Mayıs ta izinsiz gösteri yapan 164 kişi gözaltına alındı #1

    İstanbul Valiliği: 1 Mayıs ta izinsiz gösteri yapan 164 kişi gözaltına alındı #2

     


    İlginizi Çekebilir

    Ali Koç, Trabzonspor şampiyonluğu da gördü
    Futbol

    Ali Koç, Trabzonspor şampiyonluğu da gördü

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!
    Tesla

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!

    Ankara merkezli 3 ilde dolandırıcılara operasyon
    3. Sayfa

    Ankara merkezli 3 ilde dolandırıcılara operasyon

    Görüş Bildir