- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul ve Ankara merkezli Türkiye genelinde birçok ilde eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 25.05.2021 - 07:10
- Güncelleme : 25.05.2021 - 07:16
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, daha önceden belirlenmiş adreslere Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Beyoğlu ilçelerinde eş zamanlı baskın yaptı.
SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BAŞLADI
Uyuşturucu satıcıları hedef alındığını operasyon sabah saat 06.00 sıralarında başladı.
Özel Harekat ekipleri de operasyona destek verirken Bayrampaşa'da bir adrese yapılan operasyonda polis köpeğiyle arama yapıldı.
DRONE İLE TAKİP YAPILDI
Çevrede güvenlik önlemi alan polisler adresi drone uçurarak havadan takibe aldı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan çok sayıda şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürdü.