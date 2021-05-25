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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul ve Ankara merkezli Türkiye genelinde birçok ilde eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.