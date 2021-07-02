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    İstanbul ve Ankara'da dublör kullanan banka çetesine operasyon

    2 ilde uzun süre kullanılmayan banka hesaplarını dublör kullanarak yaklaşık 1 milyon 500 bin lira boşaltan şebekeden 3 kişi, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 02.07.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 13:40
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    İstanbul ve Ankara'da dublör kullanan banka çetesine operasyon

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Ankara'da doalndırıcılık yapılmasına yönelik çalışma başlattı.

    Ekipler, şüphelilerin uzun süredir işlem görmemiş, bankacılık dilinde 'Uyuyan Hesap' olarak adlandırılan içerisinde yüklü miktarda bakiyesi bulunan hesapları boşalttığını tespit etti.

    DUBLÖR KULLANIP HESAPLARI BOŞALTTILAR

    Şahısların bankaya ait sistemleri kullanarak tespit ettikleri ve müşterilerin Türk Lirası ve döviz hesaplarını dublör kullanarak usulsüz bir şekilde çektikleri belirlendi.

    İstanbul ve Ankara'da dublör kullanan banka çetesine operasyon ViDEO

    İstanbul ve Ankara da dublör kullanan banka çetesine operasyon #1

    1 MİLYON 500 BİN LİRA ÇALINDI

    Şüphelilerin, mağdurların fotoğraflarıyla dublörlerin fotoğraflarını değiştirerek sahte kimlik düzenleyip, toplamda 1 milyon 500 bin lira para çaldıklarını tespit etti.

    İstanbul ve Ankara da dublör kullanan banka çetesine operasyon #2

    4 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Polis, 29 Haziran saat 05.30'da 1'i banka çalışanı, 4 şüpheliye yönelik Ankara'da 1, İstanbul'da 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    İstanbul ve Ankara da dublör kullanan banka çetesine operasyon #3

    3 GÖZALTI

    Operasyonda, 4 cep telefonu, IPAD tablet, 2 harici disk, 2 renkli yazıcı, laminasyon cihazı(kimlik kopyalama cihazı), PVC kaplama materyali, rulo halde izole bant boyutların renkli filigran ve kimlik kesme aparatı ele geçirilirken, adreslerde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul ve Ankara da dublör kullanan banka çetesine operasyon #4

    OPERASYON KAMERADA

    Bir şüpheliyi kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Operasyon anları kameraya yansıdı.

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