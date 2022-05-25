İstanbul ve Balıkesir'de, 5 milyon TL dolandıran kiralık araç şebekesine operasyon

İstanbul ve Balıkesir'de, 5 milyon TL dolandıran kiralık araç şebekesine operasyon

Araç kiralamak isteyen 2 bin vatandaşı 5 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen şebekeye yönelik operasyonlar kapsamında, 45 kişi daha gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul ve Balıkesir’de araç kiralamak isteyenleri dolandıran şahıslara yönelik harekete geçti.

Balıkesir’de bir kişinin araç kiralamak isterken dolandırıldığı beyanı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında araştırmalar yapıldı.

DHA’nın haberine göre; sosyal medyada oto kiralama ilanı verip kurdukları çağrı merkezi ile bir şebekenin, tuzağına düşürdüğü 2 bin kişiyi 5 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

18 şüpheli tutuklandı

4 Nisan’da, savcılık talimatıyla İstanbul ve Balıkesir’de operasyonlar gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 25 kişiden 18’i sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

59 şüphelinin daha olayla ilişkisi olduğu belirlendi

Savcılık tarafından genişletilen soruşturmada, şüphelilerden elde edilen dijital materyaller üzerinden yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde 59 kişinin daha olayla ilişkisi olduğu belirlendi.

İstanbul ve Balıkesir'de, 5 milyon TL dolandıran kiralık araç şebekesine operasyon VİDEO



19 ilde 64 adrese operasyon

Şüphelilerin yakalanması için 19 ilde, 64 adrese savcılık emriyle polis tarafından baskın düzenlendi.

Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van illerindeki operasyonlarda 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.