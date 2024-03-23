İstanbul ve Diyarbakır'da ‘sazan sarmalı’ operasyonu! Çökertilen çeteden 20 kişi tutuklandı Ekiplerin iki ilde eş zamanlı olarak harekete geçtiği ve oto dolandırıcılığı yapan çeteyi çökerttiği operasyonda, 29 şahsın 9 milyon 200 bin TL'lik malvarlığına el konuldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Güvenlik güçleri, dolandırıcılık olaylarına geçit vermiyor.

Bu kapsamda adeta örgüt kuran çetelere yönelik operasyonlar düzenleniyor.

Son olarak ekiplerin harekete geçtiği il Diyarbakır ve İstanbul oldu.

Yine bir sazan sarmalı yöntemi

Ekipler, araç satışı yapmak isteyenlerin ilanlarını internet sitelerinden kopyalayarak sahte ilan veren şahısların, alıcı ve satıcıyı noterde buluşturduktan sonra satış bedelinin kendi hesaplarına gönderilmesini sağladıkları ve vatandaşları ’sazan sarmalı’ olarak bilinen yöntemle dolandırdıklarını belirledi.

Çete çökertildi

Diyarbakır ve İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda dolandırıcı çetesi çökertildi.

Parayı dövize çevirirken tespit edildi

Şüphelilerden birinin dolandırıcılıktan elde ettiği parayı dövize çevirirken görüntülerinden tespit yapıldı, aramalarda ruhsatsız tabancalara, telefonlara ele geçirildi.

Ele geçirilenler

29 şahsın tapu kayıtları, sigorta kayıtları, banka hesap hareketleri, şirket varlıkları, şans oyunları gelirleri, kara, hava ve deniz taşıtları, kripto varlıklarının araştırılması ve incelenmesi sonucu; 2 adet daire, 1 adet iş yeri, 1 adet depo ve 2 adet araca toplamda 9 milyon 200 bin TL taşınır ve taşınmaza el konuldu.

20 şüpheli tutuklandı

‘Sazan sarmalı’ yöntemiyle oto dolandırıcılığı yapan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dolandırıcılık, Yılmaz Erdoğan’ın "Organize İşler Sazan Sarmalı" filmini ise aratmadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)