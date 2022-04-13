İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda silahlı yaralama suçuna karışan 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Çete üyelerinin saldırı anları ise kameraya yansıdı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde emniyet ekipleri, 7 Şubat'tan beri 4 farklı silahlı yaralama ve bir silahlı yaralamaya teşebbüs eylemlerini gerçekleştiren organize suç örgütü üyelerini takibine aldı.

DHA'nın haberine göre; Bu eylemlerin azmettiricisi ve planlayıcısı olduğu iddia edilen E.Y. liderliğini yaptığı suç örgütü üyelerine yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul ve İzmir'de çete operasyonu: 8 gözaltı

8 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı

Özel harekat ekiplerinin de katılığı operasyonda, çete lideri E.Y. yanındaki suç örgütü yöneticisi ile birlikte kaçmaya çalışırken İzmir'de gözaltına alındı. Diğer 6 şüpheli ise İstanbul'da yakalandı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda delil olabilecek malzeme, silahlı eylemlerini kasklı ve motosikletli olarak gerçekleştirdikleri koruyucu kasklar, çok sayıda tabanca fişeği kovanı ele geçirildi.

1 kişi tutuklandı

Polisteki işlemlerini ardından adliyeye çıkarılan 8 şüpheliden 4'ü serbest bırakılırken, 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.





















