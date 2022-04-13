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- İstanbul ve İzmir'de çete operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul ve İzmir'de çete operasyonu: 8 gözaltı
- 13.04.2022 - 08:54
- Güncelleme : 13.04.2022 - 08:58
İstanbul'un Fatih ilçesinde emniyet ekipleri, 7 Şubat'tan beri 4 farklı silahlı yaralama ve bir silahlı yaralamaya teşebbüs eylemlerini gerçekleştiren organize suç örgütü üyelerini takibine aldı.
DHA'nın haberine göre; Bu eylemlerin azmettiricisi ve planlayıcısı olduğu iddia edilen E.Y. liderliğini yaptığı suç örgütü üyelerine yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul ve İzmir'de çete operasyonu: 8 gözaltı
8 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı
Özel harekat ekiplerinin de katılığı operasyonda, çete lideri E.Y. yanındaki suç örgütü yöneticisi ile birlikte kaçmaya çalışırken İzmir'de gözaltına alındı. Diğer 6 şüpheli ise İstanbul'da yakalandı.
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda delil olabilecek malzeme, silahlı eylemlerini kasklı ve motosikletli olarak gerçekleştirdikleri koruyucu kasklar, çok sayıda tabanca fişeği kovanı ele geçirildi.
1 kişi tutuklandı
Polisteki işlemlerini ardından adliyeye çıkarılan 8 şüpheliden 4'ü serbest bırakılırken, 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.