Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen 6 kişi, iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucu gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından, İstanbul ve Sakarya'da yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorlayan çete üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

6 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Ekiplerin önceden tespit ettiği Pendik ve Sakarya Hendek ilçesinde 8 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan ev aramalarında 1 adet av tüfeği, 1 adet silah, 13 adet pasaport, geçici ikamet izin belgeleri, yabancı kimlik kartları, 7 bin 755 lira nakit para ve 9 amerikan doları, 28 adet cep telefonu, 28 adet sim kartı ele geçirildi.

İstanbul ve Sakarya'da fuhuş operasyonu ViDEO

13 KADIN KURTARILDI

Baskında zorla fuhuş yaptırdıkları 13 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı. Ahlak ve Kumar Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.