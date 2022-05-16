2 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde İstanbul ve Trabzon’da fuhuş yaptırdığı tespit edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. 3’ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul ve Trabzon’da yapılan çalışmalar ile fuhuş yaptıran ve yer sağlayanlar mercek altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul'da organize bir şekilde fuhuş yaptırtan ve yer sağlayan şebekeye yönelik, Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izinle 2 ay teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

DHA’nın haberine göre, ekipler, şebeke üyelerinin kimlikleri ve adreslerinin belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Trabzon’da 13 adrese eş zamanlı baskın

İstanbul'un Beyoğlu, Fatih, Sarıyer ve Büyükçekmece ilçeleri ile Trabzon'da bulunan 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Baskınlarda 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 5 trans birey de kurtarıldı.

İstanbul ve Trabzon’da fuhuş operasyonu VİDEO



4 şüpheli tutuklandı

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.