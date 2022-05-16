Petrol
109.66
-1.69%
Euro
16.26
0.88%
Dolar
15.57
0.57%
Altın
914.72
-0.76%
Borsa
2424
0.18%
Bitcoin
474.268
-0.17%
BTXN Coin
13.02
-2.76%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    İstanbul ve Trabzon’da fuhuş operasyonu

    2 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde İstanbul ve Trabzon’da fuhuş yaptırdığı tespit edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. 3’ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.
    • 16.05.2022 - 11:29
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 11:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul ve Trabzon’da fuhuş operasyonu

    İstanbul ve Trabzon’da yapılan çalışmalar ile fuhuş yaptıran ve yer sağlayanlar mercek altına alındı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul'da organize bir şekilde fuhuş yaptırtan ve yer sağlayan şebekeye yönelik, Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izinle 2 ay teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

    DHA’nın haberine göre, ekipler, şebeke üyelerinin kimlikleri ve adreslerinin belirlenmesi üzerine harekete geçti.

    Trabzon’da 13 adrese eş zamanlı baskın

    İstanbul'un Beyoğlu, Fatih, Sarıyer ve Büyükçekmece ilçeleri ile Trabzon'da bulunan 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

    Baskınlarda 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 5 trans birey de kurtarıldı.

    İstanbul ve Trabzon’da fuhuş operasyonu VİDEO

    4 şüpheli tutuklandı

    Ahlak ve Kumar Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

    Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

    İstanbul ve Trabzon’da fuhuş operasyonu #1

    İstanbul ve Trabzon’da fuhuş operasyonu #2

    İstanbul ve Trabzon’da fuhuş operasyonu #3


    İlginizi Çekebilir

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.
    Bitbot

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.

    Türkiye'a az bilinen, tanısı zor konulan hastalık: Herediter Anjiyoödem
    Sağlık

    Türkiye'a az bilinen, tanısı zor konulan hastalık: Herediter Anjiyoödem

    Van'da sınava kopya düzeneği ile giren 5, evrakta sahtecilik yapan 2 şüpheli yakalandı
    3. Sayfa

    Van'da sınava kopya düzeneği ile giren 5, evrakta sahtecilik yapan 2 şüpheli yakalandı

    Görüş Bildir