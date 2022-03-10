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    İstanbul yolunda 8 kilometrelik kuyruk

    İstanbul yolunda 8 kilometrelik kuyruk

    İstanbul'a yoğun kar yağışı beklentisiyle tır ve kamyonların girişi yasaklanmıştı. Yasak, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM yolunda, 8 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
    • DHA
    • 10.03.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 11:54
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    Yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle sorun yaşanmaması için Anadolu ve Trakya yönlerinden İstanbul'a tır ve kamyonların girişi, saat 04.00'ten itibaren yasaklanmıştı.

    Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki TEM yolu Şekerpınar gişeleri ve D-100 yolu Kocaeli-İstanbul sınırında önlem alan trafik ekipleri, tır ve kamyonlar sürücülerinin İstanbul’a geçişine izin vermedi.

    8 KİLOMETRELİK TIR VE KAMYON KUYRUĞU

    TEM yolu Şekerpınar gişelerinden itibaren 8 kilometrelik tır ve kamyon kuyruğu oluştu.

    Trafik, bu noktada neredeyse durma noktasına geldi.

    İstanbul yolunda 8 kilometrelik kuyruk VİDEO

    İstanbul yolunda 8 kilometrelik kuyruk #1

    KAR KÜREME ARAÇLARI HAZIR BEKLETİLİYOR

    Tır ve kamyon sürücüleri, Şekerpınar gişelerinden çıkarılarak zorunlu olarak tır ve kamyon parklarına yönlendirildi.

    Beklenen yoğun kar yağışına karşı TEM yolu ve D-100 yolu Kocaeli geçişlerinde kar küreme araçları da hazır bekletilirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

    İstanbul yolunda 8 kilometrelik kuyruk #2

    GEÇİŞLERE KONTROLLÜ İZİN VERİLDİ

    Tır ve kamyonların geçişine saat 11.00 itibarıyla izin verildiğini duyuran Vali Yerlikaya, şunları söyledi:

    “Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir.”

    İstanbul yolunda 8 kilometrelik kuyruk #3

    İstanbul yolunda 8 kilometrelik kuyruk #4

    İstanbul yolunda 8 kilometrelik kuyruk #5

    İstanbul yolunda 8 kilometrelik kuyruk #6


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