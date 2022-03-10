İstanbul'a yoğun kar yağışı beklentisiyle tır ve kamyonların girişi yasaklanmıştı. Yasak, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM yolunda, 8 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle sorun yaşanmaması için Anadolu ve Trakya yönlerinden İstanbul'a tır ve kamyonların girişi, saat 04.00'ten itibaren yasaklanmıştı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki TEM yolu Şekerpınar gişeleri ve D-100 yolu Kocaeli-İstanbul sınırında önlem alan trafik ekipleri, tır ve kamyonlar sürücülerinin İstanbul’a geçişine izin vermedi.

8 KİLOMETRELİK TIR VE KAMYON KUYRUĞU

TEM yolu Şekerpınar gişelerinden itibaren 8 kilometrelik tır ve kamyon kuyruğu oluştu.

Trafik, bu noktada neredeyse durma noktasına geldi.

İstanbul yolunda 8 kilometrelik kuyruk VİDEO



KAR KÜREME ARAÇLARI HAZIR BEKLETİLİYOR

Tır ve kamyon sürücüleri, Şekerpınar gişelerinden çıkarılarak zorunlu olarak tır ve kamyon parklarına yönlendirildi.

Beklenen yoğun kar yağışına karşı TEM yolu ve D-100 yolu Kocaeli geçişlerinde kar küreme araçları da hazır bekletilirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

GEÇİŞLERE KONTROLLÜ İZİN VERİLDİ

Tır ve kamyonların geçişine saat 11.00 itibarıyla izin verildiğini duyuran Vali Yerlikaya, şunları söyledi:

“Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir.”