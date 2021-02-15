İstanbul'a 400 bekçi alımı sınavının sonuçları açıklandı

20 Ocak'ta yapılan bekçilik yazılı sınav sonuçları belli oldu.

İstanbul'da görev yapacak 400 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı için yapılan yazılı sınavın sonuçları duyuruldu.

Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada, 20 Ocak'ta yapılan 2020/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği yazılı sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

YAZILI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adaylar, sınav sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesi "www.meb.gov.tr" ya da MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "https://odsgm.meb.gov.tr" adresleri üzerinden ulaşabilecek.

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini 17 Şubat Çarşamba saat 17.00'ye kadar şahsen veya faks ile Polis Akademisi Başkanlığı'na ulaştırabilecek. İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları, 24 Şubat Çarşamba adayların dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaralarına bildirilecek.

İTİRAZ BAŞVURULARI

Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 30 lira itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklar.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.

BAŞARILI OLANLAR İÇİN GEREKLİ DUYURULAR YAPILACAK

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacak.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar için ilerleyen tarihlerde gerekli duyurular yapılacak.