Sürücüler, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle hafta sonu çamurla yıkanan araçlarını temizletmek için oto yıkamacının yolunu tuttu.

Geçtiğimiz hafta yetkililerin uyarısını yaptığı toz taşınımı, hafta sonu özellikle İstanbul ve İzmirlilere zor anlar yaşattı.

İstanbul’da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle çamur yağışı, dün gece de devam etti.

OTO YIKAMACILARA KOŞTULAR

Sabah araçlarını çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar, oto yıkamacılara giderek araçlarını yıkattı.

Alınan bilgiye göre yağışların, çarşamba gününe kadar devam edeceği öğrenildi.

İstanbul'a çamur yağdı, sürücüler yıkamacılara koştu VİDEO

“ÇAMUR YAĞMIŞ”

Otomobilini yıkatmaya gelen Yüksel Kaya, "Akşam çamur yağmış üzerine. Temizletelim, dedik. Camlar bayağı tozlanmış." dedi.

“KIZIL BİR ÇAMUR YAĞIŞI OLDU”

Otomobilini yıkamaya getirdiğini söyleyen Hakan Mert ise “Dün de olsun bugün de olsun çamur yağışı oldu. Aracımı görüyorsunuz işte, kızıl bir çamur yağışı oldu. Yıkatmaya getirdik, dün de yıkattık bugün de yıkatacağız. Bakacağız artık.” diye konuştu.