İstanbul’a geldiği gün bıçaklanan genç öldü

Gaziantep'ten İstanbul'a geldiği günün akşamı, akli dengesinin bozuk olduğu ileri sürülen bir kişi tarafından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Gaziantep'ten İstanbul'a gelen 18 yaşındaki Muhammet Acer, 8 Aralık Perşembe günü Güngören Merter’deki bir büfenin önünden geçiyordu.

Bu sırada büfenin sahibinin kardeşi olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen H.T., kısa süre tartıştığı Muhammet Acer'i bıçakla kovaladı.

“Seni tanımıyorum” dedi, bıçaklandı

Acer'in koşarken, "Ben Gaziantep'ten yeni geldim, seni tanımıyorum" diye bağırdığı duyuldu.

Ancak saldırgan Muhammet Acer'i yakalayarak bıçakladı.

Kurtarılamadı

Ambulansla hastaneye kaldırılan Acer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren H.T. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

“Çok üzücü, gencecik çocuk”

DHA’ya konuşan esnaf Fuat Ayer, “Büfede çalışan kişi, buradan geçen biriyle tartışmaya başladı. Sonra da aniden saldırdı, darbetti. Maalesef çocuk kurtulamadı. ‘Aklı dengesi yerinde değil’ diye bir bilgi dolaşıyor. Hayatını kaybeden genç olayın yaşandığı günün sabahında Gaziantep'ten İstanbul'a gelmiş. Çok üzücü, gencecik çocuk, hayatının baharında soldu. Ailesine başsağlığı diliyorum.” dedi.

“Şizofreni olduğunu duydum”

Esnaf Yunus Kaya ise “Geldiğimde burada bir kalabalık vardı, yaralının başında bekliyorlardı. Ambulans 10 dakika sonra geldi. Şizofreni olduğunu duydum. Büfe sahibinin kardeşiymiş. Hiçbir neden yokken böyle bir şey yaşandı. Çocuğun Gaziantep'ten yeni geldiğini de duydum.” diye konuştu.

“Gözü dönmüştü”

Başka bir esnaf da “Bir tepsi ve bıçak alıp eline kovaladı, yakalayıp bıçakladı. Çocuk, saldırgan peşinde koşarken, 'Ben buraya yeni geldim, bilmiyorum' falan diyordu. Gözü dönmüştü, çocuğun ayağı kayınca, bıçakladı.” dedi.

Muhammet Acer'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Gaziantep'te gönderildi.