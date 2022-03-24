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    İstanbul’a gelen Hint yolcunun cebinden 12 milyon TL’lik pırlanta çıktı

    İstanbul Havalimanı'nda, Bahreyn'den gelen Hindistan uyruklu yolcunun pantolon ceplerine gizlediği, 467.09 gram ağırlığında pırlanta ele geçirildi.
    • DHA
    • 24.03.2022 - 11:06
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    İstanbul’a gelen Hint yolcunun cebinden 12 milyon TL’lik pırlanta çıktı

    Hindistan uyruklu S.H.S, 26 Şubat tarihinde sabah saatlerinde uçakla Bahreyn'den İstanbul'a geldi.

    Pasaport kontrol noktası ve bagaj alım alanını geçen yolcunun hareketlerinden şüphelenen İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, onu yakın takibe aldı.

    CEPLERİNE ÖZEL BÖLME DİKTİRDİ

    Ekipler tarafından durdurulan Hint yolcunun yapılan üst aramasında pantolon içerisinde sağ ve sol cep bölümlerine özel olarak dikilmiş iki ayrı cepte yurda kaçak yolla sokulmak istenilen farklı boy ve karatlarda toplam 467.09 gram ağırlığında pırlanta ele geçirildi.

    ÜZERİNDEN SERVET ÇIKTI

    Gözaltına alınan Hindistan uyruklu yolcu, ifadesinin ardından Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.

    Pırlantaların değerinin 12 milyon TL olduğu belirtildi.

    İstanbul’a gelen Hint yolcunun cebinden 12 milyon TL’lik pırlanta çıktı #1

    İstanbul’a gelen Hint yolcunun cebinden 12 milyon TL’lik pırlanta çıktı #2

    İstanbul’a gelen Hint yolcunun cebinden 12 milyon TL’lik pırlanta çıktı #3

    İstanbul’a gelen Hint yolcunun cebinden 12 milyon TL’lik pırlanta çıktı #4

    İstanbul’a gelen Hint yolcunun cebinden 12 milyon TL’lik pırlanta çıktı #5


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