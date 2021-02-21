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- İstanbul'a gelen turist evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyledi
İstanbul'a gelen turist evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyledi
Mısır uyruklu Kanada vatandaşı, evlilik vaadiyle 2 bin 500 dolar parasının dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 21.02.2021 - 17:21
İstabul'a gelen Mısır uyruklu Kanada vatandaşı turist Aamir K,. internet üzerinden tanıştığı kişi ile evlenme kararı aldı.
İddialara göre Aamir K.'nin tanıştığı kişi, evlenmesi için ağabeyi olarak tanıttığı şahsa 2 bin 500 dolar para vermesi gerektiğini söyledi.
OLAY KARAKOLA TAŞINDI
Dün öğle saatlerinde Esenyurt ilçesine bağlı1152. Sokak'taki bir evde buluşan kişiler arasında para alışverişi gerçekleşti. Daha sonra kadına ulaşamayan adam soluğu karakolda aldı.
DOLANDIRICILIK İDDİASI: 1 GÖZALTI
Görüşmenin gerçekleştiği eve polisle gelen Kanadalı turist şikayetçi oldu.
Evde yapılan aramalarda kadına ulaşılamazken, parayı aldığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafları karakola götürdü.