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İstanbul'a gelen turist evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyledi

İstanbul'a gelen turist evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyledi

Mısır uyruklu Kanada vatandaşı, evlilik vaadiyle 2 bin 500 dolar parasının dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.