İstanbul’a kimyasal maddeden etkilenen 11 işçi hastaneye kaldırıldı

Galvano Teknik Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çalışma yaptıkları sırada kimyasal maddeden etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul’un İkitelli semti Galvano Teknik Sanayi Sitesi'nde işçiler, asitli siyanürü karıştırdı.

Bunun üzerine saat 18.00 sıralarında tepkime oldu ve 11 kişi kimyasal maddeden etkilendi.

11 İŞÇİ HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kimyasaldan etkilenen 11 kişi ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen işçilerin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Olayla ilgili polis inceleme başlatırken, işçilerin yakınları hastane önünde yoğun kalabalık oluşturdu.