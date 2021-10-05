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    İstanbul’a kimyasal maddeden etkilenen 11 işçi hastaneye kaldırıldı

    Galvano Teknik Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çalışma yaptıkları sırada kimyasal maddeden etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
    • DHA
    • 05.10.2021 - 07:34
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    İstanbul’a kimyasal maddeden etkilenen 11 işçi hastaneye kaldırıldı

    İstanbul’un İkitelli semti Galvano Teknik Sanayi Sitesi'nde işçiler, asitli siyanürü karıştırdı.

    Bunun üzerine saat 18.00 sıralarında tepkime oldu ve 11 kişi kimyasal maddeden etkilendi.

    11 İŞÇİ HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

    Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kimyasaldan etkilenen 11 kişi ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

    İstanbul’a kimyasal maddeden etkilenen 11 işçi hastaneye kaldırıldı #1

    TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

    Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen işçilerin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

    Olayla ilgili polis inceleme başlatırken, işçilerin yakınları hastane önünde yoğun kalabalık oluşturdu.

    İstanbul’a kimyasal maddeden etkilenen 11 işçi hastaneye kaldırıldı #2

    İstanbul’a kimyasal maddeden etkilenen 11 işçi hastaneye kaldırıldı #3

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