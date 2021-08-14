Haberler

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da 2 yaşında çocuğa işkencenin detayları ortaya çıktı

İstanbul'da 2 yaşında çocuğa işkencenin detayları ortaya çıktı

Şişli'de 2 yaşındaki oğlunun vücuduna sigara basan ve döverek eziyet eden Suriyeli baba Delil İbrahim ve birlikte yaşadığı Asmaa Serhane için 12 yıl 6 aya kadar hapis istendi.