İstanbul'da 1 buçuk milyon liralık altın çalan Şilili şüpheliler yakalandı

Alışveriş merkezi otoparkında, aracın içine bırakılan içinde 1,5 milyon değerinde altın ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen Şili uyruklu iki şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İstanbul Bahçelievler'de polise başvuran kuyumcu B.D., alışveriş merkezi otoparkına park ettiği aracına geri döndüğünde, arka camının kırık olduğunu ve içi altın ziynet eşyası dolu çantanın çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Polise ifade veren B.D., çalınan çantanın içinde yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde altın ziynet eşyası bulunduğu belirtti.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, güvenlik kameralarını incelediğinde şüphelilerin alışveriş merkezine geldiği anları tespit etti.

Beyaz bir otomobille geldiler

Beyaz renkli bir otomobille gelen şüphelilerin birinin otomobilde beklediği, diğerinin otoparka indiği, ardından geri döndüğü görüldü.

Tiflis'e kaçmaya çalışırken yakalandılar

Hırsızlıkta kullanılan otomobilin izini süren polis, şüphelilerin Şili uyruklu iki kişi olduğunu belirledi.

Şüphelilerin, olayın ardından İstanbul'dan Ankara'ya gittikleri ve otogardan otobüse binerek Tiflis'e hareket edeceği bilgisine ulaşıldı.

Yakalandılar

Bunun üzerine Ankara otogarında düzenlenen operasyonla 40 yaşındaki şüpheliler Jaime M.V.D. ile Daniel A.Y.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte bir miktar döviz ile bazı altın ziynet eşyaları ele geçirildi.

İstanbul'a getirildiler

İstanbul'a getirilen şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı.

DHA'nın haberine göre, iki şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.