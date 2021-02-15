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    İstanbul'da 10 bin lira için kahvehaneyi basıp dehşet saçtılar

    Para meselesi yüzünden iş yerini basan saldırganlar, içeride bulunan iki kişiyi silahla yaralayıp kaçtı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2021 - 21:46
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 21:52
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    İstanbul'da 10 bin lira için kahvehaneyi basıp dehşet saçtılar

    İstanbul'da, iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup arasında telefonda çıkan tartışma iş yeri baskınına dönüştü.

    Show TV'nin haberine göre; Fatih ilçesinde kahvehane işleten bir adam, 10 bin lira borcu olduğunu öne süren şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    KURŞUN YAĞDIRDILAR: 2 YARALI

    Dükkana gelen bir grup peş peşe tetiğe basarken, içeride bulunan iki kişi bacaklarından yaralandı.

    Baskın yiyen borçlulardan biri silahına sarılıp karşı tarafa karşılık vermeye çalışırken, yaralı arkadaşı engel olmaya çalıştı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken yaralılar ise yere yığılarak yardım bekledi.

    İstanbul'da 10 bin lira için kahvehaneyi basıp dehşet saçtılar

    TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı. Yaralı iki adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

    Olayı ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek gözaltına aldı. Yakalanan iki şüpheli çıkarıldığı makhemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    İstanbul da 10 bin lira için kahvehaneyi basıp dehşet saçtılar #1

    İstanbul da 10 bin lira için kahvehaneyi basıp dehşet saçtılar #2

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