Jandarma ekipleri, sahte içki bulunduran depolara baskın düzenlendi. Depolarda markaları birebir taklit ile üretilmiş, sahte barkod ve etiketle ambalajlanmış 10 bin litre sahte içki ele geçirildi.

İstanbul’un Esenler ve Bağcılar ilçesinde bulunan depolarda sahte içki bulunduğu ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Sahte içkilerin satışa hazırlandığı ve piyasaya sürüldüğü adresler belirlenerek baskın düzenlendi.

Yapılan aramalarda, markalar birebir taklit edilerek üretilmiş ve profesyonel kişilerce Bandrollü Ürün İzleme Sistemi ile yapılacak kontroller ile sahte oldukları tespit edilebilecek şekilde; sahte barkod ve etiketle ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmiş şişelerdeki 960 litre cin, 8 bin 620 litre viski, 420 litre votka olmak üzere toplam 10 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Sahte içkileri piyasaya sürmeye çalıştığı belirlenen G.Ş. isimli şahıs gözaltına alındı.

174 ALO GIDA İHBAR HATTI

Jandarma ekipleri, vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya ‘174’ Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiğini ifade etti.

İstanbul’da 10 bin litre sahte içki ele geçirildi VİDEO

