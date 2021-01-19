İstanbul Bahçeşehir'de bir galeriye giren hırsızlar, 2 lüks ciple döviz dolu kasaları çaldılar.

İstanbul Bahçeşehir'de bir galeriye tornavida ile giren hırsızlar, alarmı devre dışı bıraktıktan sonra lüks araçların yedek anahtarlarını bulduktan sonra aldıkları cipe içi döviz dolu kasaları yüklediler.

10 DAKİKADA 10 MİLYON LİRALIK SOYGUN

Hırsızlar daha sonra bir cip daha çalarken, 10 dakika içinde değeri 5 milyon lira olan araçlar ve 5 milyon liralık döviz dolu kasalarla birlikte kaçtılar.

Polis, alarm sisteminin şifre girilerek devre dışı bırakıldığını tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'da 10 dakikada 10 milyonluk soygun-Video