İstanbul'da 10 katlı binada yangın: 4 kişi hastaneye kaldırıldı Kadıköy'de 10 katlı binanın yedinci katında yangın çıktı. Üst katlarda dumandan etkilenen 4 kişi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul Kadıköy'de saat 07.30 sıralarında Göztepe Mahallesi, Tanzimat Sokak'ta Erenköy İtfaiye İstasyonu'nun yanında bulunan 10 katlı binanın yedinci katında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Dumanların apartmanı sarması üzerine binada oturanlar panikle dışarıya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler kısa sürede müdahale etti

Binanın yanında bulunan istasyondaki itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.

Üst katta balkondan yardım isteyen bir kişi, itfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

8. katta oturan ve dumandan etkilenen baba, anne ve çocukları olduğu öğrenilen 3 kişi de itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansa konuldu.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

"Dumandan 3 kişi etkilenmiş"

Görgü tanığı ve bina sakini bir kişi, "Mecbur dışarıya çıktık. Bütün apartmanı boşalttılar. Söndürdüler şimdi. Soğutma yapıyorlar. Umarım can kaybı olmamıştır." dedi.

Yanan binanın karşısında oturan Cem Günbay ise, "Bağrışmalar oldu. Baktık ki dumanlar çıkıyor. İtfaiye de yanımızda olduğu için hemen müdahale ettiler. Dumandan 3 kişi etkilenmiş. Onları da hastaneye kaldırdılar. Kontrol altında. Soğutma çalışmaları yapıyorlar." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)