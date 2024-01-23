İstanbul'da 10 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı Esenyurt ilçesinde sokak sokak gezerek hiç tanımadığı kişileri bıçaklayan ve 10 kişinin yaralanmasına neden olan saldırganın, evlerin camlarına taş fırlattığı öğrenildi.

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DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan olay infiale yol açtı.

26 yaşındaki Abdullah Ören, 20 Ocak Cumartesi günü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir doktorun odasını kullanılmaz hale getirdikten sonra kaçtı.

Polisin aradığı Ören, dün Esenyurt'ta ortaya çıktı.

Önüne geleni bıçakladı, camlara taş fırlattı

Ören; Merkez, Süleymaniye, Bağlarçeşme ve İnönü Mahalleleri başta olmak üzere Esenyurt'un farklı noktalarında, kısa aralıklarla bıçaklı saldırılar gerçekleştirdi.

Olayla ilgili yeni çıkan ayrıntılarda saldırganın, evlerin camlarına taş fırlattığı öğrenildi.

10 kişi yaralı

İlk saldırısını Süleymaniye Mahallesi'nde saat 09.15 sıralarında Çiğdem K.'ye gerçekleştiren Ören, elindeki ekmek bıçağıyla akşam saatlerine kadar biri kadın, biri Suriye uyruklu olmak üzere 10 kişiyi bıçaklayarak yaraladı.

Saldırıda; Çiğdem K., Yusuf Aykut A., Mehmet Ü., Ayhan P., Harun A., Rojhat S., Murat A., Muhammed T., Efe Can U., Yaser E. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır

Bazı kişilerin ise saldırıdan kaçarak kurtulduğu öğrenildi.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rojhat S. ile Murat A.'nın ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

Gözaltına alındı

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, son saldırısını Murat A.'ya gerçekleştiren Ören'i yakalayarak gözaltına aldı.

Gün boyunca Esenyurt'ta dehşet saçan şüpheli Abdullan Ören'in saldırı anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

"Arkamdan birisi gelip bir anda bıçak sapladı"

Saldırıda yaralanan Suriye uyruklu Yaser Eljibawi, "Hastaneye gitmek için evimden çıktım, ameliyat için randevum vardı. Meydan mevkiine geldiğimde, arkamdan birisi gelip bir anda bıçak sapladı, onu görmedim. Ağrım var. Zamanla geçeceğini umuyorum." ifadelerine yer verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)