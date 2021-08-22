Euro
9.9396
-0.33%
Dolar
8.4846
-0.26%
Altın
486.04
0.02%
Borsa
1.445
0.33%
Bitcoin
416.233
1.43%
EXEN Coin
26.72
-0.07%
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    İstanbul'da 10 milyon liralık vurgun yapan hırsızlar yakalandı

    İl genelinde 13 ayrı iş yerine girerek toplamda 10 milyon liralık vurgun yapan 2'si kadın 8 kişilik çete çökertildi. Polisin operasyon anları, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 22.08.2021 - 13:22
    • Güncelleme : 22.08.2021 - 13:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da 10 milyon liralık vurgun yapan hırsızlar yakalandı

    İstanbul'da Mart ve Haziran ayları içerisinde Güngören, Küçükçekmece, Bahçelievler, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Kağıthane ve Başakşehir ilçelerinde 13 farklı iş yerinde hırsızlık ve 2 farklı yerde yağmacılık ihbarları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

    Çete üyelerinin gündüz saatlerinde dükkanlara girerek değerli gördükleri eşyaları çalarak ortadan kayboldukları belirlendi.

    8 KİŞİLİK ÇETE TESPİT EDİLDİ

    Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin 2'sinin kadın 8 kişilik çete oldukları belirlendi.

    İstanbul'da 10 milyon liralık vurgun yapan hırsızlar yakalandı ViDEO

    İstanbul da 10 milyon liralık vurgun yapan hırsızlar yakalandı #1

    EVLERİNE OPERASYON YAPILDI

    Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 10 Ağustos’ta bir eve yaptıkları operasyonda çete üyesi olduğu belirlenen Serdal B.(45), Orhan A.(32), Batuhan A.(31), Onurhan B.(27), Cem Ş.(21), Hasan H.Ç.(24), Zehra T.(26) ve Sultan A.'yı (19) yakalayarak gözaltına aldı. Eve yapılan operasyon anları da polis kamerasına yansıdı.

    İstanbul da 10 milyon liralık vurgun yapan hırsızlar yakalandı #2

    SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

    Gözaltına alınan şüphelilerden Cem Ş.’nin 46, Serdal B.’nin 29, Batuhan A.’nın 14, Zehra T.’nin 16, Onurhan B.’nin 12, Orhan A.’nın 11, Hasan H.Ç.’nın 10 ve Sultan A.’nın 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.

    İstanbul da 10 milyon liralık vurgun yapan hırsızlar yakalandı #3

    4 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI

    Şüpheliler Hırsızlık Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Serdal B., Batuhan A., Onurhan B. ve Orhan A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler Cem Ş., Hasan H.Ç., Zehra T. ve Sultan A.  ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İstanbul da 10 milyon liralık vurgun yapan hırsızlar yakalandı #4

    İstanbul da 10 milyon liralık vurgun yapan hırsızlar yakalandı #5

    İstanbul da 10 milyon liralık vurgun yapan hırsızlar yakalandı #6

    İstanbul da 10 milyon liralık vurgun yapan hırsızlar yakalandı #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir