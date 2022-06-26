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İstanbul'da 10 saniyede araç farı hırsızlığı

İstanbul'da 10 saniyede araç farı hırsızlığı

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda araç farı çalan 5 şüpheli adliyeye sevk edilirken 10 saniyede yapılan hırsızlık görüntüleri kameralara yansıdı.