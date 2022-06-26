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    İstanbul'da 10 saniyede araç farı hırsızlığı

    Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda araç farı çalan 5 şüpheli adliyeye sevk edilirken 10 saniyede yapılan hırsızlık görüntüleri kameralara yansıdı.
    • 26.06.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 18:14
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    İstanbul'da 10 saniyede araç farı hırsızlığı

    İstanbul'da polisleri bile şaşkına çeviren bir hırsızlık olayı yaşandı.

    Son günlerdeki otomobil farı hırsızlıklarıyla ilgili soruşturma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği, suça karışan şüphelileri tespit etmek için güvenlik kamera görüntülerini incelemeye başladı.

    10 saniyede farı çalıp kaçtılar

    Kullandıkları araçla, gözlerine kestirdikleri otomobilin yanına yaklaşan şüpheliler, araçtan indi. 10 saniye içinde otomobil farlarını söken hırsızlar sonrasında olay yerinden aynı hızla uzaklaşırken görüntüler kameralara yansıdı.

    İstanbul'da 10 saniyede araç farı hırsızlığı ViDEO

    5 şüpheli gözaltına alındı

    Görüntülüeri izleyen polisler hayrete düşerken şüphelilerin kimliklerini tespit edildi.

    Yapılan çalışmalarda Bağcılar ve Küçükçekmece'de 8 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında yakalanan; Önder Ç., Atilla S., Can A.K., Özkan K., ve Mehmet C.V. gözaltına alındı.

    İstanbul da 10 saniyede araç farı hırsızlığı #1

    35 ayrı far hırsızlığı suçundan dosya hazırlandı

    Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edildi.

    Polisin şüphelilerle ilgili 35 ayrı otomobil far hırsızlığı suçundan dosya hazırladığı öğrenildi.

    Şüpheliler adliyeye sevk edildi

    DHA'nın haberine göre; işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul da 10 saniyede araç farı hırsızlığı #2

    İstanbul da 10 saniyede araç farı hırsızlığı #3

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