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- İstanbul'da 10 saniyede araç farı hırsızlığı
İstanbul'da 10 saniyede araç farı hırsızlığı
- 26.06.2022 - 17:35
- Güncelleme : 26.06.2022 - 18:14
İstanbul'da polisleri bile şaşkına çeviren bir hırsızlık olayı yaşandı.
Son günlerdeki otomobil farı hırsızlıklarıyla ilgili soruşturma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği, suça karışan şüphelileri tespit etmek için güvenlik kamera görüntülerini incelemeye başladı.
10 saniyede farı çalıp kaçtılar
Kullandıkları araçla, gözlerine kestirdikleri otomobilin yanına yaklaşan şüpheliler, araçtan indi. 10 saniye içinde otomobil farlarını söken hırsızlar sonrasında olay yerinden aynı hızla uzaklaşırken görüntüler kameralara yansıdı.
İstanbul'da 10 saniyede araç farı hırsızlığı ViDEO
5 şüpheli gözaltına alındı
Görüntülüeri izleyen polisler hayrete düşerken şüphelilerin kimliklerini tespit edildi.
Yapılan çalışmalarda Bağcılar ve Küçükçekmece'de 8 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında yakalanan; Önder Ç., Atilla S., Can A.K., Özkan K., ve Mehmet C.V. gözaltına alındı.
35 ayrı far hırsızlığı suçundan dosya hazırlandı
Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edildi.
Polisin şüphelilerle ilgili 35 ayrı otomobil far hırsızlığı suçundan dosya hazırladığı öğrenildi.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi
DHA'nın haberine göre; işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.