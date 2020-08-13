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    İstanbul'da 100 bin liralık tekstil ürününü çaldılar

    Maskeli 4 hırsız, kısa sürede mağazadan tekstil malzemelerini çalarak kaçtı.
    • DHA
    • 13.08.2020 - 09:44
    • Güncelleme : 13.08.2020 - 09:44
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    İstanbul'da 100 bin liralık tekstil ürününü çaldılar

    İstanbul'da gündüz vakti hırsızlık olayı yaşandı.

    Güngören'in Nesih Özmen Mahallesi'nde, 25 Temmuz'da sabah 07.00 sıralarında meydana gelen olayda 4 kişi, bir panelvan araçla mağazaya geldi.

    Hırsızlardan 3'ü, levye yardımıyla tekstil mağazasının kapısını açtı. Bir kişi ise dışarıda bekledi.

    KISA SÜREDE 100 BİN LİRALIK ÜRÜNÜ ÇALDILAR

    İş yerine giren 3 hırsız, paketlenmiş olan tekstil ürünlerini araca yükledi. Kısa sürede yaklaşık 100 bin liralık tekstil ürünü çalan 4 hırsız, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

    HIRSIZLIK ANI KAMERADA

    Yaşanan hırsızlık bölgedeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, panelvan bir araçla mağazanın önüne gelen hırsızlar bir yandan levyeyle mağazanın kapısını açmaya çalışırken bir yandan da güvenlik kamerasının açısını değiştirmeye çalışıyor.

    Kapıyı açan hırsızlar, kısa sürede tekstil ürünlerini geldikleri araca yükleyerek olay yerinden kaçıyor.

    İstanbul da 100 bin liralık tekstil ürününü çaldılar #1

    İstanbul da 100 bin liralık tekstil ürününü çaldılar #2

    İstanbul da 100 bin liralık tekstil ürününü çaldılar #3

    İstanbul da 100 bin liralık tekstil ürününü çaldılar #4

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