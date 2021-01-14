Euro
8.9904
-0.11%
Dolar
7.3787
-0.33%
Altın
436.65
-0.66%
Borsa
1.562
0.14%
Bitcoin
283.595
9.40%
EXEN Coin
11.61
1.22%
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    İstanbul'da 108 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Polis ekipleri tarafından belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, toplam 108 kilo 285 gram uyuşturucu madde bulundu.
    • AA
    • 14.01.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 12:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da 108 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    İstanbul'un 4 ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

    İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-8 Ocak'ta Başakşehir, Kağıthane, Avcılar ve Bahçelievler'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

    BELİRLENEN ADRESLERE BASKIN

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 91 kilo 500 gram esrar, 10 kilo 635 gram eroin, 6 kilo 150 gram kokain, 4 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 87 bin 300 dolar ile 43 bin 800 lira ele geçirildi.

    İstanbul'da 108 kilo uyuşturucu ele geçirildi ViDEO

    İstanbul da 108 kilo uyuşturucu ele geçirildi #1

    9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

    Ayrıca, kentte yılbaşından bu yana düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 132 kilo 835 gram uyuşturucu madde, 82 bin 168 uyarıcı hap ele geçirilmişti.

    Operasyonlarda 162 kişi yakalanmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 106'sı tutuklanmıştı.

    İstanbul da 108 kilo uyuşturucu ele geçirildi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir