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    İstanbul'da 13 ilçede DEAŞ operasyonu

    İstanbul'da 13 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.
    • DHA
    • 21.11.2020 - 03:00
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    İstanbul'da 13 ilçede DEAŞ operasyonu

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 13 ilçede 20 adrese gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, polis baskın yapılan evlerde aramalar yaptı.

    İstanbul da 13 ilçede DEAŞ operasyonu #1

    Operasyon yapılan adreslerden biri ise Küçükçekmece'de bulunan 2 katlı bir binanın en üst katı oldu. Eve gien polisler arama yaparken, bir kişi gözaltına alındı.

    İstanbul da 13 ilçede DEAŞ operasyonu #2

    Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    İstanbul da 13 ilçede DEAŞ operasyonu #3

    İstanbul da 13 ilçede DEAŞ operasyonu #4

    İstanbul da 13 ilçede DEAŞ operasyonu #5

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