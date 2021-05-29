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- İstanbul'da 13 saat su kesintisi
İstanbul'da 13 saat su kesintisi
İSKİ, su kesintisi yapılacak yerlerin listesini paylaştı.
- DHA
- 29.05.2021 - 12:06
- Güncelleme : 29.05.2021 - 12:09
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin Anadolu yakasında su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi.
Açıklamada, su alamayacak yerler şu şekilde belirtildi:
SU KESİNTİSİ YAPILACAK YERLER
"Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçeleri.
Sancaktepe ve Üsküdar'da Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri."