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    İstanbul’da, 138 ATM’yi soyan çete yakalandı

    138 ATM’nin para yatırma haznesini parçalayıp para çaldıkları tespit edilen 7 kişilik çete, yapılan kamera incelemeleri neticesinde yakalandı.
    • 18.12.2022 - 13:20
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 13:31
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    İstanbul’da, 138 ATM’yi soyan çete yakalandı

    İstanbul’da, ATM cihazlarına dadanan çete, gelen şikayetler üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından mercek altına alındı.

    Birçok banka yetkilisinin ATM cihazlarının soyulduğu yönündeki şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı.

    ATM’lerin güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde, şüphelilerin ellerindeki tornavida benzeri aparatlarla para yatırma haznesini açarak içindeki paraları alarak kaçtıkları görüldü.

    DHA’nın haberine göre; şüphelilerin kimlikleri kısa süre içinde tespit edildi.

    6 adrese eş zamanlı operasyon

    14 Aralık’ta, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde tespit edilen 6 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

    Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şüpheliler A.A.(26), Y.N.(22), Ö.T.(29), A.A.B.(25), F.A.(25), M.A.D.(41), E.G.(21)'in sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapıldı.

    İstanbul’da, 138 ATM’yi soyan çete yakalandı ViDEO

    Para yatırma haznesini parçalayıp paraları aldılar

    Şüphelilerin 2'li 3'lü gruplar halinde ATM'lere yaklaştıkları para yatırma haznesinin girişini parçalayarak içerdeki paraları aldıkları belirlendi. Şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 138 ATM'den para çaldıkları ortaya çıktı.

    Daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

    İstanbul’da, 138 ATM’yi soyan çete yakalandı #1

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