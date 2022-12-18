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- İstanbul’da, 138 ATM’yi soyan çete yakalandı
İstanbul’da, 138 ATM’yi soyan çete yakalandı
- 18.12.2022 - 13:20
- Güncelleme : 18.12.2022 - 13:31
İstanbul’da, ATM cihazlarına dadanan çete, gelen şikayetler üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından mercek altına alındı.
Birçok banka yetkilisinin ATM cihazlarının soyulduğu yönündeki şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı.
ATM’lerin güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde, şüphelilerin ellerindeki tornavida benzeri aparatlarla para yatırma haznesini açarak içindeki paraları alarak kaçtıkları görüldü.
DHA’nın haberine göre; şüphelilerin kimlikleri kısa süre içinde tespit edildi.
6 adrese eş zamanlı operasyon
14 Aralık’ta, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde tespit edilen 6 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler A.A.(26), Y.N.(22), Ö.T.(29), A.A.B.(25), F.A.(25), M.A.D.(41), E.G.(21)'in sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapıldı.
İstanbul’da, 138 ATM’yi soyan çete yakalandı ViDEO
Para yatırma haznesini parçalayıp paraları aldılar
Şüphelilerin 2'li 3'lü gruplar halinde ATM'lere yaklaştıkları para yatırma haznesinin girişini parçalayarak içerdeki paraları aldıkları belirlendi. Şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 138 ATM'den para çaldıkları ortaya çıktı.
Daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.