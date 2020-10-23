İstanbul’da 14 yaşındaki kızla evlenen kişiye 19 yıl hapis cezası

Kiracısı olan Suriyeli ailenin kızlarını kaçırdıktan sonra aileyle anlaşarak düğün yapan sanık, yargılandığı davada 2 ayrı suçtan 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Arnavutköy’de kiracısı Suriyeli ailenin olay tarihinde 14 yaşında olan kızları V.M’yi kaçırarak, dini nikah kıyan ve aileyle anlaştıktan sonra düğün yapan sanık Cafer Ç.’nin (36) yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Cafer Ç. ile tarafların avukatları hazır bulundu.

SAVCILIK MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcılık, sanığın olay tarihinde 15 yaşından küçük olan mağduru anlaşarak kaçırıp, gayri resmi nikah kıydığını ve birlikte yaşadıklarını kaydetti.

Sanığın mağdurun ailesi ile anlaşıp sonradan düğün yaptığının anlatıldığı mütalaada, mağdur ile rızası dahilinde çok kez cinsel ilişkiye girdiği ve yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında mağdurun bulunduğu, sanığın yakalandığı belirtildi.

Mütalaada sanığın, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘tehdit’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından cezalandırılması talep edildi.

“YAŞI BAKIMINDAN KANDIRILDIM”

Savunmasında V.M.’nin yaşını bilmeden evlendiğini söyleyen sanık Cafer Ç., “V.M.’nin halası bana yaşını 16-17 olarak söylemişti. Görünüm olarak da büyük gösteriyordu. Eşim, 17 bitti 18 yaşındayım diyordu. Anne babası da böyle söylüyordu. Burada kandırıldım. Yaşı bakımından kandırıldım.” ifadelerini kullandı.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatları ise tahliyeye ve beraata ilişkin taleplerini dile getirdi. Mahkeme başkanı, davanın karara bağlanacağını kaydederek sanığa son sözlerini sordu.

Sanık Cafer Ç., “Dini nikahından sonra beraber olduk. 3-4 ay çıktık, hiç beraber olmadık. Yaşını bilmiyordum. Ailem perişan durumda. Hepsi koronavirüs oldu. Tahliyemi talep ederim.” dedi.

19 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Cafer Ç.’nin müşteki Ömer M.’ye yönelik ‘tehdit’ suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 500 TL adli para cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Sanığı, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Sanığın ‘basit yaralama’ suçundan beraatına karar veren mahkeme, tutukluluğunun devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Cafer Ç.'nin müştekilerin eski ev sahibi olduğu, mağduru anne ve babasından istediği ancak müştekilerin mağdurun yaşı küçük olduğu için evlendirmeyeceklerini beyan ettiği kaydedilmişti.

Şüphelinin, evde yalnız olduğu vakitte mağduru kolundan zorla tutup kaçırdığının anlatıldığı iddianamede, mağdurun ‘yok’ dememesi için şüphelinin ‘hayır dersen seni öldürürüm’ diye tehditte bulunduğu belirtilmişti.

‘DÖVEREK ZORLA İLİŞKİYE GİRDİ’ İDDİASI

Şüphelinin mağduru döverek, onunla zorla ilişkiye girdiğinin belirtildiği iddianamede, mağdurun ailesinin tehdit edilerek kına ve düğün yapıydığı, mağdurun yaşananlara dayanamadığı ve müştekiler başka bir eve taşınınca mağdurun oradan kaçtığı kaydedilmişti.

Şüphelinin iddianamede yer alan ifadesinde, mağdur ile arkadaşlıklarının ilerlediği ve sevgili olduklarını, yaşını hiç sorgulandığını, büyük gösterir bir yapıda olduğunu, kimseyi tehdit etmediğini ve rıza ile birliktelik yaşadıklarını söylediği dediği anlatılmıştı.