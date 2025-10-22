İstanbul'da 14 yaşındaki Salim'in öldürüldüğü olaya ilişkin sanıklar hakim karşısında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

500 lira borç için öldürüldü...

İstanbul'da Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi’nde 18 Kasım 2024 tarihinde 500 lira borç meselesi nedeniyle çocuklar arasında çıkan tartışmada 14 yaşındaki yabancı uyruklu Salim Attal’ın silahla öldürülmesine ilişkin davada, haklarında 24 yıla kadar hapis talep edilen yaşları 18’in altında olan sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı.

DAVA BASINA VE İZLEYİCİYE KAPALI GÖRÜLDÜ

Küçükçekmece 6. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde basına ve izleyiciye kapalı görülen duruşmaya, tutuklu S.S.Ç.'ler Ö.A. (17) ve G.Y. (16) ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, iki S.S.Ç.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

SANIKLAR S.S.Ç. OLARAK YER ALDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, vefat eden Salim Attal maktul, babası Alaa Attal müşteki, şüpheliler ise suça sürüklenen çocuk olarak yer aldı.

İddianamede, olay günü maktul Salim Attal ile bir grup arkadaşının buluştuğu, M.G. isimli kişinin başka bir arkadaşına 500 lira borcu bulunduğu, bu borç meselesi nedeniyle A.Ç. ve A.Y.G.’nin M.G. ile görüştüğü, konuşma sırasında maktul Salim Attal’ın M.G.’ye borcunu ödemesi için müdahale ettiği, bunun üzerine M.G.’nin Salim’e küfür ve hakaret ettiği, Salim’in de yumruk ve tokat attığı anlatıldı.

ATEŞLİ SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

İddianamede, Salim’in diğer çocukların ceplerinden bıçak çıkardığını fark ettiği, şüpheli A.Y.G.’nin ifadesine göre olay sırasında Ö.A.’nın etrafa ateş ettiği ve Salim’in bu sırada vurulduğu ve kendisinin ağaç arkasına saklandığı, A.Ç.’nin beyanına göre ise silahın G.Y.’nin elinde bulunduğu aktarıldı.

Ayrıca iddianamede G.Y.’nin Ö.A.’dan temin ettiği silah ile maktul Salim Attal’a ateş ettiği ve ölüm sebebinin ateşli silah yaralanması olduğu bilgisi yer aldı.

24 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Hazırlanan iddianamede, S.S.Ç. şüpheli G.Y. hakkında ‘çocuğu kasten öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, S.S.Ç. şüpheli Ö.A. hakkında ise ‘çocuğu kasten öldürme suçunun işlenmesine yardım etme’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.