Kaçak tütün ve kaçak sigara satışı yapıldığı tespit edilen 3 adrese düzenlenen baskında, firma sahibi ve şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Sadabad Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler; Merkez, Hamidiye ve Nurtepe Mahalleleri’nde bayisi bulunan kaçak tütün ve kaçak sigara satışı yapıldığını tespit ettikleri 3 iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi.

KAÇAK TÜTÜNLERE EL KONULDU

Adreslerde arama yapan Kağıthane polisi, satışa hazır halde 286 kaçak puro, 294 bin kaçak sigara, 850 kilogram kaçak nargile tütünü ve 600 kilogram açık kaçak tütün olmak üzere toplamda yaklaşık 1.5 ton kaçak tütün ele geçirdi.

FİRMA SAHİBİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan operasyon kapsamında, firmanın sahibi Kasım K. ve adreslerde çalışan şüpheliler gözaltına alındı.

Firma sahibi Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu’na Muhalefet” suçundan adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheliler ise emniyetteki adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Baskın anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul’da 1.5 ton kaçak tütün ele geçirildi ViDEO



