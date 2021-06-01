İstanbul'da 16 FETÖ şüphelisi itirafçı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Polis Akademisi öğrenci yapılanmasında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheli itirafçı oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu İstanbul merkezli yürütülen operasyonda 6 ile 56 adrese FETÖ operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, polis akademisinden ve YÖK’ten 30 kişi FETÖ bağlarının devam ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

16 FETÖ ŞÜPHELİSİ ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

30 şüphelinin emniyette işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 16’sı etkin pişmanlık hakkından faydalanarak savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer 14 şüpheli ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karara göre adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.